Patinadoras da UDR Zona Alta apuradas para o campeonato distrital

Duas das patinadoras da União Desportiva e Recreativa (UDR) da Zona Alta conquistaram pontuação necessária para a prova de apuramento ao Campeonato Distrital de Patinagem Artística. Na geral por equipas, em 12 clubes, a UDR Zona Alta ficou em sexto lugar. A secção de patinagem da UDR Zona Alta foi a responsável pelo acolhimento dos atletas da Associação de Patinagem do Ribatejo para a realização do campeonato distrital, tendo contado, em prova, com cinco patinadoras: Leonor Sousa, Maria Pereira, Mariana Santos, Leonor Pinto e Carolina Julião.