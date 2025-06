Académica de Santarém com dois títulos nacionais na 2ª Divisão de ginástica acrobática

Trios femininos da Associação Académica de Santarém venceram a competição nos escalões de juniores e seniores. Par misto júnior conseguiu o 2.º lugar.

A Associação Académica de Santarém alcançou resultados históricos ao conquistar dois títulos nacionais e um segundo lugar no Campeonato Nacional de Ginástica Acrobática da 2ª Divisão. No escalão de juniores de 2ª divisão, o trio composto por Laura Silva, Elise Xavier e Maria Pitta sagrou-se campeão nacional, o mesmo sucedendo com o trio formado por Clara Silva, Beatriz Paiva e Noa Rodrigues, mas no escalão de seniores. Já o par misto júnior, composto por Carmo Silva e Martim Pereira, conquistou o 2.º lugar. A secção de ginástica acrobática da Académica de Santarém esteve representada na competição por 19 ginastas e dois treinadores, reflectindo o crescimento do clube nestes escalões. Para além dos pódios conquistados na 2.ª Divisão, o clube competiu também na 1.ª Divisão, com um trio feminino sénior elite, um trio júnior e um par juvenil, reforçando assim a presença entre a elite da modalidade.