Campo do Bonito no Entroncamento vai deixar de ter relvado natural

Câmara do Entroncamento aprovou, com votos favoráveis do PSD e Chega, e a abstenção do PS, a proposta para substituição do relvado natural do Complexo Desportivo do Bonito por um piso sintético.

A proposta do PSD para substituir o piso relvado natural por relva sintética no Campo de Futebol do Complexo Desportivo do Bonito foi aprovada na reunião da Câmara Municipal do Entroncamento realizada a 8 de Maio. A deliberação contou com os votos favoráveis dos vereadores social-democratas e do vereador do Chega, enquanto os eleitos do PS optaram pela abstenção devido ao ponto já estar nos planos orçamentais.

A proposta, apresentada pela bancada do PSD, pretende dar início à renovação do Parque Desportivo Municipal, começando pela substituição do único campo ainda com relva natural. O vereador Rui Madeira defendeu que o relvado existente se encontra em más condições devido à elevada utilização, o que, para si, demonstra o “interesse crescente da população pela prática desportiva”. Nesse sentido, justificou a necessidade de um piso mais resistente, de menor manutenção e com vantagens ambientais e económicas. “Este é um primeiro passo na renovação do parque, com um sistema de relva sintética de quarta geração, amigo do ambiente e com menor custo de manutenção”, resumiu.

A presidente da câmara municipal, Ilda Joaquim, afirmou que o projecto já constava no orçamento municipal aprovado, embora com uma dotação simbólica de um euro, por falta de verba disponível para executar a obra. Como tal, considerou a nova deliberação como um reforço do compromisso já assumido anteriormente e votou em abstenção.

O vereador social-democrata Rui Gonçalves fez questão de sublinhar que o objectivo imediato da proposta não é iniciar a construção, mas sim calcular os custos reais do projecto e procurar fontes de financiamento. Perante esta clarificação, a presidente concordou em votar a proposta imediatamente, que foi aprovada com quatro votos a favor e três abstenções.