União de Almeirim é campeão distrital de juvenis em futebol

O União de Almeirim conquistou o Campeonato Distrital de Juvenis da 1ª Divisão em futebol, terminando a prova com 68 pontos em 26 jogos e uma vantagem confortável sobre a concorrência. Em segundo lugar ficou a União de Santarém com 59 pontos e na terceira posição ficou o Amiense com 55. Na próxima época, os juvenis de Almeirim vão competir na 2ª Divisão Nacional.