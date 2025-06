Debate em Alcanena sobre o futuro da água no Dia Mundial do Ambiente

Participação na iniciativa da Aquanena é gratuita, mediante inscrição prévia.

Na próxima quinta-feira, 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, a Aquanena promove, no Auditório da Câmara Municipal de Alcanena, a sessão temática “Gestão da Água: Desafios, Sustentabilidade e Futuro”, integrada na Alcanena Green Week 2025.

A iniciativa tem início às 16h00 e reúne especialistas com visões complementares sobre os principais desafios do sector hídrico em Portugal. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.