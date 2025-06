Guia prático para usar a Inteligência Artificial apresentado em Santarém

Livro é da autoria de Pedro Esteves, professor especializado em empreendedorismo, protótipos de produtos digitais e inteligência artificial.

O livro “Inteligência Artificial Generativa com Confiança (guia prático para usares IA de forma eficaz, segura e responsável)”, de Pedro Esteves, vai ter uma sessão de apresentação em Santarém, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, no dia 5 de Junho, a partir das 18h15 com a presença do autor e sessão de perguntas e respostas.