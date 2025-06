Maçussa recebe mais uma edição do Encontro em Duas Rodas

Iniciativa da Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Maçussa é a 7 de Junho.

O Encontro Maçussa em duas Rodas 2025, que é considerado mais do que um encontro motard, vai decorrer dia 7 de Junho, sábado, a partir das oito da manhã. As inscrições já estão a decorrer. Os participantes serão recebidos com um pequeno-almoço, seguindo-se o passeio, a partir das 10, com um reforço às 11h30. O almoço está marcado para as 13h30. No final do convívio, actua a banda Black Ram Covers. O Encontro é organizado pela Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Maçussa, do concelho de Azambuja. Mais informações pelos números 930 434 990 e 916 688 290.