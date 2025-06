Novo hotel de Santarém é para abrir para o ano

A unidade hoteleira que está a ser construída na zona de Vale de Estacas terá uma capacidade para 125 quartos e mais 16 em aparthotel.

A construção do novo hotel de Santarém, que vai nascer junto ao jardim de Vale de Estacas, prossegue a bom ritmo e o objectivo dos promotores é abrir ao público no segundo semestre de 2026, segundo divulgou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas redes sociais. Trata-se de um investimento superior a 25 milhões de euros.

A unidade hoteleira terá uma capacidade para 125 quartos e mais 16 em aparthotel, com SPA, piscina interior, salas de conferências, restaurantes, bowling, entre outras respostas. Ainda em 2025 os promotores irão arrancar no mesmo loteamento com a construção de 70 novos fogos habitacionais, segundo informou o autarca de Santarém, que visitou recentemente o empreendimento.