Turismo de bem-estar debatido em Tomar

Fórum sobre Turismo e Bem-Estar reuniu em Tomar entidades nacionais, regionais e locais, profissionais do sector, académicos e outros interessados. Durante a manhã decorreu uma mesa redonda sobre o tema “Turismo de bem-estar no Centro de Portugal”.

O 1º Fórum sobre Turismo e Bem-Estar decorreu em Tomar e a vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes (PS), afirmou durante os trabalhos que o bem-estar tem que ser assumido como um compromisso colectivo. A autarca explicou que uma das medidas que o município de Tomar implementou foi a de regularizar os horários nocturnos, em que as festas ao ar livre só são permitidas até às 02h00 da madrugada, ou até às 03h00 em ocasiões especiais.

Filipa Fernandes destacou a importância de complementar o bem-estar da comunidade local com o bem-estar dos visitantes. A autarca frisou que o compromisso da Câmara de Tomar tem sido receber os visitantes, mas também criar condições para que se possam fixar na cidade. E falou ainda sobre a importância de valorizar o património. “Há muito tempo que estamos a trabalhar na salvaguarda do nosso património, quando conseguimos valorizar o que é nosso, estamos a valorizar o território”, realçou.

O encontro decorreu no Vila Galé Collection Tomar, organizado pela Câmara de Tomar, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e Wellness Centro de Portugal. Ao longo de todo o dia, não faltaram conversas inspiradoras, partilhas transformadoras e visões de futuro que desafiaram a repensar os sectores do turismo e bem-estar. O fórum reuniu entidades nacionais, regionais e locais, profissionais do sector, académicos e apaixonados pelo turismo com propósito pela qualidade de vida e pelo equilíbrio. Durante a manhã decorreu uma mesa redonda sobre o tema “Turismo de bem-estar no Cento de Portugal”, moderado por Eunice Lopes, professora coordenadora do Politécnico de Tomar. Perante uma plateia de cerca de 80 pessoas, foram abordadas questões como a oferta turística de bem-estar no Centro de Portugal, medidas para valorizar os territórios em torno do bem-estar e os maiores desafios no sector.