Marques Mendes visita Santarém e conhece redacção de O MIRANTE

Luís Marques Mendes, o candidato presidencial, esteve de visita a Santarém terça-feira, 27 de Maio, encontrando-se com os provedores das misericórdias do concelho e com empresários, acabando a jornada na redacção de O MIRANTE. O político, advogado e comentador recordou que quando entrou para secretário de Estado, convidado por Cavaco Silva, teve a pasta da comunicação social e foi quem implementou o estatuto da imprensa regional. O candidato manifestou o seu apreço pela comunicação social regional, lembrando que foi chefe de redacção do jornal da sua terra, o Correio de Fafe. Marques Mendes viu ainda algumas dezenas de fotografias do arquivo do jornal nas quais é protagonista, recordando vários momentos em que esteve na região. Aproveitou ainda para sublinhar que O MIRANTE é um exemplo excepcional.