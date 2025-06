Alenquer desiste das bicicletas partilhadas por falta de adesão

O sistema de bicicletas partilhadas não teve adesão no concelho de Alenquer. Segundo o presidente do município, Pedro Folgado, apenas uma bicicleta foi utilizada e uma única vez. Por esse motivo, a câmara municipal decidiu recolher os velocípedes e, em breve, procederá à remoção das bases instaladas na via pública.

Na opinião do autarca, a orografia de Alenquer desincentiva a utilização da bicicleta, pelo que não faz sentido insistir num projecto que foi financiado pelo Fundo Ambiental, entidade à qual, segundo o próprio, já foi comunicada a situação.