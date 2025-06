Ana Catarina Rita é a candidata do PSD à Junta de Biscainho

O PSD de Coruche anunciou Ana Catarina Rita como candidata à presidência da Junta de Freguesia de Biscainho. Com 39 anos, é licenciada em Gestão de Empresas, trabalha como comercial, é casada e tem dois filhos. O seu percurso está ligado à freguesia, onde é catequista desde os 18 anos, integrou os corpos sociais da Associação de Solidariedade Recreativa e Cultural Biscainhense e é representante dos pais no Núcleo Escolar do Biscainho. “Existe a necessidade de mudança na freguesia. Há coisas bem feitas, mas é preciso olhar para o futuro”, afirma a candidata, citada em nota do partido. Ana Catarina Rita destaca o apoio às novas famílias que chegam ao Biscainho como uma das suas prioridades. A candidata sublinha ainda a importância de reforçar o apoio à população idosa. O PSD de Coruche defende que esta candidatura representa um compromisso com o trabalho e com as pessoas, sem arrogância nem discriminações, e conclui que “o concelho precisa urgentemente de mudança”.