Licínio Oliveira candidata-se pelo PS à Junta de Vale da Pedra

Licínio Oliveira, 51 anos, casado e natural de Vale da Pedra, é o candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Junta de Freguesia de Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, nas próximas eleições autárquicas. O candidato afirma ser com sentido de missão e profundo compromisso que apresenta a sua candidatura. “Acredito que, juntos, podemos construir uma freguesia mais participativa, dinâmica e atenta às necessidades de todos. Conto convosco para fazermos a diferença!”, disse.