PSD recandidata Ivete Mateus à Junta de Freguesia de Benavente

PSD aposta na mesma candidata das eleições autárquicas de 2021 para vencer a Junta de Freguesia de Benavente. Ivete Mateus ficou a 70 votos da vitória nas últimas eleições e tem percurso ligado à vida comunitária.

O Partido Social-Democrata de Benavente anunciou Ivete Mateus como candidata à Junta de Freguesia de Benavente, apostando no mesmo nome das eleições autárquicas de 2021. “É com orgulho e sentido de missão que volto a abraçar este desafio por Benavente”, pode ler-se no perfil da candidata. Aos 48 anos e residente em Benavente há mais de quatro décadas, leva uma vida ligada a projectos de voluntariado e associativismo, tendo sido chefe do Grupo 66 de Benavente da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP), onde promoveu parcerias com diversas entidades como a Proteção Civil, os Bombeiros e a Paróquia. Destaca-se também a sua participação em projectos comunitários para crianças e idosos, assim como uma ligação de 10 anos à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Benavente. A nível profissional, teve um percurso em Ciências Sociais e a frequência de um curso técnico de Técnicas Documentais de Biblioteca.

A nível político, a candidata social-democrata conta com oito anos de experiência na Assembleia de Freguesia de Benavente. Em comunicado, o Partido Social-Democrata lembra que Ivete Mateus ficou a 70 votos de conseguir a eleição em 2021 e admite que “quem perdeu verdadeiramente foi Benavente”. A candidata assume novamente o desafio com confiança renovada e garante devolver “cor, vida e proximidade” à freguesia, prometendo construir um “novo caminho” para a vila através da competência e dedicação.