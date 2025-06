Tiago Carrão é a aposta da coligação PSD/CDS à Câmara de Tomar

Actual vereador e líder concelhio do PSD em Tomar diz que está a ser preparado um projecto transformador para o concelho, actualmente gerido pelos socialistas.

Tiago Carrão, líder do PSD em Tomar e vereador no município, apresentou a sua candidatura à Câmara de Tomar na tarde de sábado, 24 de Maio. A apresentação pública da candidatura da coligação PSD/CDS às eleições autárquicas teve lugar na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.

Na sessão, que durou cerca de duas horas, foi apresentado também o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Tomar, João Tenreiro, e o mandatário da candidatura, o professor e arquitecto José Vitorino. O grande protagonista da tarde foi Tiago Carrão, que contou com o apoio e presença de familiares, como o pai, Carlos Carrão, antigo presidente da Câmara de Tomar, a mãe, a esposa e os dois filhos.

No discurso, Tiago Carrão referiu que está a ser preparado um projecto transformador que pensa Tomar e constrói o futuro. “Tomar 2050 é muito mais do que um slogan, é a bússola, é um plano estratégico para devolver Tomar ao lugar que merece”, vincou. Entre as medidas anunciadas, com o objectivo de serem aplicadas durante 12 anos, está a criação de uma nova zona industrial, o lançamento do programa Guarda Rios para proteger o rio Nabão, a candidatura do centro histórico de Tomar a Património Mundial da UNESCO, a requalificação da Praceta Raul Lopes e Alameda Um de Março, dar nova vida à Fábrica da Fiação, criação de um parque desportivo e de um centro de feiras e negócios, reabilitação do Palácio Alvim para serviços municipais, criação da Polícia Municipal de Tomar, entre outras.

A sessão contou com a presença do ministro da Educação e cabeça de lista da AD nas últimas legislativas por Santarém, Fernando Alexandre, da secretária de Estado da Educação, Luísa Oliveira, de presidentes de câmara da região, entre outras personalidades.