Vítor Machado Luís lidera lista da CDU na Póvoa da Isenta

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Vítor Machado Luís, 49 anos, operário, pintor de construção civil, é o candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, no concelho de Santarém. Natural e residente na Póvoa da Isenta, o candidato conta com um percurso marcado pela ligação ao movimento associativo, integrando actualmente a direcção da Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube. É militante do PCP e membro da Comissão Concelhia de Santarém.