Apresentação do livro “Na Escola - A Princesa das Asas de Ouro”

Segunda história da mesma colecção, da autoria de Carla Pasion Neves, volta a ter ilustrações dos alunos de Artes da Secundária do Cartaxo.

No dia 30 de Maio, pelas 17h00, na Biblioteca da Escola Secundária do Cartaxo, Carla Pasion Neves, faz o lançamento do seu 2º livro da saga da Princesa - “Na Escola, A Princesa das Asas de Ouro”.

Como o nome indica, trata-se de uma história infanto-juvenil centrada nas vivências escolares de uma Princesa. Tal como no primeiro, “Na Bolha, A Princesa das Asas de Ouro”, de 2022, as ilustrações foram feitas pelos alunos de Artes da Escola Secundária do Cartaxo.

No final do Lançamento do livro será servido um “Cartaxo de honra”, pelos alunos dos Cursos Profissionais de Cozinha - Pastelaria e Restaurante - Bar.

Carla Pasion Neves é licenciada em Educação Comunitária pela Escola Superior de Educação de Santarém (ESES) e desempenha o cargo de coordenadora da Educação na Câmara Municipal do Cartaxo.