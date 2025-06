Arruda dos Vinhos apoia munícipes na melhoria da eficiência energética das suas casas

Programa da Câmara de Arruda dos Vinhos conta com um orçamento de 25 mil euros para ajudar os moradores a implementar soluções de eficiência energética para as suas casas, como a mudança de portas e janelas.

A Câmara de Arruda dos Vinhos lançou oficialmente o programa “A Tua Casa Mais Eficiente”, uma iniciativa pioneira no concelho que visa promover a sustentabilidade e a eficiência energética nas habitações do concelho. Com uma dotação orçamental de 25 mil euros este ano, o projecto pretende apoiar os munícipes na implementação de soluções mais ecológicas, económicas e confortáveis para os seus lares.

O período de candidaturas arrancou a 19 de Maio, sendo elegíveis os residentes permanentes em habitação própria no concelho que não possuam outros imóveis para habitação e cujo rendimento bruto per capita não ultrapasse o valor da retribuição mínima mensal garantida. O programa também contempla arrendatários com contrato de arrendamento que cumpram os mesmos critérios socioeconómicos, informa a câmara em comunicado. Entre as intervenções elegíveis para apoio estão a substituição de janelas e portas por modelos mais eficientes (classe energética mínima “A”); Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, pavimentos e paredes; Instalação de equipamentos de aquecimento e arrefecimento eficientes e utilização de sistemas de energia renovável, como painéis fotovoltaicos, bombas de calor e caldeiras a biomassa.

As candidaturas serão avaliadas por uma comissão de acompanhamento criada pelo município e serão ordenadas conforme a ordem de submissão até se esgotar o montante disponível. O regulamento do programa e o formulário de candidatura estão disponíveis no portal dos serviços online da autarquia e nos Espaços Cidadão do concelho.