Buscas em Santarém no caso dos portugueses que traficavam haxixe de Marrocos

Os três detidos que pertenciam a uma rede que traficava haxixe a partir de Marrocos usando pequenas aeronaves ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações bi-semanais às autoridades e à entrega dos passaportes, segundo a PJ. Recorde-se que, na composição desta rede agora desmantelada e que a PJ acredita que abastecia não só Portugal, mas também Espanha, foi apreendida a avioneta e efectuadas nove buscas não domiciliárias e domiciliárias nas zonas de Santarém, Lisboa, Setúbal e Olhão (Algarve), áreas de residência dos suspeitos do tráfico e distribuição da droga agora apreendida.

Na segunda-feira, 19 de Maio, a Polícia Judiciária anunciou que deteve três homens e desmantelou uma rede de tráfico que transportava haxixe a partir de Marrocos para a Península Ibérica usando pequenas aeronaves, tendo apreendido 500 quilos daquele estupefaciente. Segundo fonte judiciária, normalmente associados a estas medidas de coacção impostas por um Juíz de Instrução Criminal estão também a proibição de contacto entre os arguidos.

Fonte da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) adiantou à Lusa que esta investigação, denominada “Ases pelos Ares” e que agora levou à detenção de três portugueses com idades entre os 63 e os 70 anos, está relacionada com um episódio que há cerca de dois anos levou a Força Aérea Portuguesa a interceptar uma aeronave com haxixe que aterrou numa estrada em construção na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal. De acordo com a mesma fonte da PJ, existe um outro elemento deste grupo criminoso, de origem espanhola, que está cumprir uma pena de prisão em Espanha condenado por crimes cometidos naquele país.