Carregado celebra 28.º aniversário da elevação a vila

A vila do Carregado assinala 28 anos com quatro dias de festa. Concertos, tasquinhas, actividades culturais e convívio prometem animar a população de 6 a 9 de Junho.

Estão à porta as festas do Carregado que assinalam 28 anos de elevação a vila. O certame é organizado pela União das Freguesias de Carregado e Cadafais com um programa recheado de música, gastronomia, convívio e memória histórica. Este ano a festa acontece de 6 a 9 de Junho com entradas gratuitas.

O arranque faz-se dia 6, pelas 19h00, com a abertura das tasquinhas e nessa noite sobe ao palco o Grupo Omega, Para Sempre Marco e Kiss Kiss BangBang. No dia 7 a Banda Nova Onda leva boa disposição e música para todos seguida do Projecto Remember Old Times, com sons que fazem reviver memórias. A noite encerra com o DJ David Lello.

A Associação Desportiva do Carregado dinamiza um sarau no dia 8, com a presença especial da Turma de Dança do Espaço de Cidadania da Barrada. Pelas 21h30 actua Maria Leal e depois Jorge Guerreiro. O último dia fica a cargo de Cátia e Quim Botas, Arco da Velha e Miguel Azevedo. A festa encerra com o Zé da Maria.

Dias 7, 8 e 9 as tasquinhas com comida e bebida abrem ao meio-dia. A festa acaba às 04h00, excepto no domingo, que encerra às 01h00. Carregado é conhecido por ser “Terra de Encontros” e por isso a união de freguesias convida a população a celebrar a terra, as raízes e todos os que fazem da vila um lugar especial.

Uma vila com história

O Carregado foi elevado à categoria de vila a 24 de Junho de 1997, fruto do crescimento populacional, do dinamismo económico e da importância geográfica da localidade. A data continua a ser assinalada todos os anos com orgulho por parte dos habitantes. Em 2013, no âmbito da reorganização administrativa, as antigas freguesias do Carregado e de Cadafais uniram-se, formando a actual União das Freguesias de Carregado e Cadafais, com sede no Carregado.

Na história, o Carregado desempenhou um ponto importante de comunicação, com estradas reais que ligavam Lisboa a outros pontos do país, como Leiria, Coimbra, Porto, Santarém e Abrantes. A história do Carregado está intimamente ligada ao desenvolvimento das comunicações em Portugal uma vez que a estação de comboio do Carregado foi a primeira a ser aberta, marcando o início do sistema ferroviário no país. A Central Termoeléctrica do Carregado (CCG), que esteve em serviço desde 1968 até 2010, foi a primeira grande Central Termoeléctrica moderna a ser construída no país.