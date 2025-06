Carro ficou sem as quatro rodas no parque junto à estação ferroviária de Santarém

Aconteceu-me o mesmo no parque que fica na estada principal e o pior foi que ainda me arrancaram o capô do carro. Como nessa altura não havia imigração quem é que posso culpar? Agora quando alguém rouba acusam-se os imigrantes.

José Marques



Já fiquei há uns anos sem combustível e com o depósito do carro destruído. Isto é recorrente nesse local. E pelos vistos as câmaras de segurança recentemente instaladas não resolvem. O pior é que os delinquentes que fazem isso vivem à conta de quem estaciona aí todos os dias.

André Grilo



O problema é que a PSP se preocupa demais em ajudar quem não faz nada e chatear quem é honesto e paga os impostos.

José Oliveira