Cidadão que vive sozinho em Tomar recebeu factura de água de 285 euros

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O contador só conta se a água passar por ele. O que o consumidor tem que verificar é onde tem a rotura na rede predial e mandar reparar com a maior brevidade possível. Se considerar que o contador não está a funcionar devidamente pode solicitar que seja aferido junto da entidade gestora, que por sua vez o fará chegar a uma entidade certificada. Mas geralmente com o tempo, razão que a legislação indica que deve ser substituído a cada 10 anos, o que acontece habitualmente é não contar com tanta exactidão em prejuízo da entidade gestora. O consumidor pode sempre verificar, não estando a fazer qualquer consumo, se o contador está a contar. Espero ter sido útil, já que não é nada agradável receber uma factura nesse valor.

Manuel Lopes