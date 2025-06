CUF cria Fundação para a promoção da saúde, formação e investigação

A CUF anunciou, durante a cerimónia comemorativa dos seus 80 anos, que decorreu a 26 de Maio no Convento do Beato, em Lisboa, a criação da Fundação CUF, em parceria com a Fundação Amélia de Mello. Com actuação centrada no apoio à investigação científica e à promoção da saúde e do bem-estar das comunidades onde está presente, a Fundação CUF vem dar continuidade à política de responsabilidade corporativa da CUF, reforçando o seu papel de parceira para o futuro do país.