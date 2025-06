Incêndio destrói armazéns e maquinaria em Vila Verde dos Francos

Um incêndio que deflagrou numa antiga fábrica de cerâmica, na localidade de Rodeio, freguesia de Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer, causou avultados danos materiais. O fogo ocorreu na madrugada de 16 de Maio e afectou vários armazéns a funcionar nas instalações. O comandante dos Bombeiros Voluntários da Merceana, Nuno Santos, explicou que as causas do incêndio podem ter várias origens e estão a ser investigadas.

O fogo destruiu veículos, maquinaria e diversos equipamentos de trabalho. As chamas atingiram um armazém de equipamentos náuticos, outro de corte de lenha e ainda uma oficina. O alerta foi dado às 02h10. Quando os bombeiros chegaram ao local, não se encontrava ninguém nas instalações, mas, com o passar do tempo, os proprietários foram chegando. No combate ao incêndio estiveram envolvidos 41 operacionais, apoiados por 14 viaturas dos corpos de bombeiros da Merceana, Alenquer, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.