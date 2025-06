Moradores pressionam Governo para retirada de trânsito pesado do Carregado

A Comissão de Moradores do Carregado reuniu-se com a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias. O encontro, que se realizou no dia 7 de Maio, foi organizado pelo vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, e teve como objectivo sensibilizar a governante para os problemas do Carregado, que é atravessado diariamente por centenas de camiões.

De acordo com o comunicado da Comissão de Moradores, a governante ficou sensibilizada para o problema, designadamente o desvio do trânsito pesado para a A1 e a transferência das portagens de Alverca para norte do Carregado. A governante assumiu o compromisso de agendar uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas.

“O que estamos a tratar não é uma questão político-partidária, mas institucional, e o dossier vai passar para o próximo governo, seja ele qual for. Sou a favor da discriminação positiva para o território, com os camiões a não pagarem portagem até à nossa zona, para retirar o tráfego das estradas nacionais”, disse a O MIRANTE Nuno Miguel Henriques.

A desclassificação da Estrada Nacional 1, a construção de passeios e/ou zonas pedonais aéreas para atravessamento no Carregado são algumas das medidas reivindicadas pelos moradores até à construção de uma via circular externa, mas o mais urgente é, de facto, a retirada dos pesados do centro do Carregado.