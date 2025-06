Ruído de viatura de recolha de lixo incomoda moradores da Póvoa e Forte da Casa

Após queixas de moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa por ruído nocturno, a Câmara de Vila Franca de Xira garante que vai resolver a avaria numa viatura de recolha de papel e cartão.

A Câmara de Vila Franca de Xira diz que vai ser resolvida a avaria numa das suas viaturas de recolha de papel e cartão, após queixas de ruído nocturno por parte dos moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Segundo o município, foi solicitada a intervenção do fabricante das caixas de compactação da viatura, para implementar uma solução técnica que permita superar o problema, que ocorre devido à forma como o papel/cartão se comporta dentro da caixa compactadora. Ou seja, ao acumular-se, o papel/cartão cria resistência na placa e no sistema hidráulico de compactação, o que compromete o normal funcionamento do mecanismo.

“As equipas de recolha, comprometidas na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, estão a desenvolver todos os esforços para superar a situação realizando as operações de recolha desta viatura, assegurando o minimizar do impacte causado pelo ruído, até à implementação da solução técnica de correcção”, explicou a autarquia a O MIRANTE.