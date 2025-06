Apresentado manual de boas práticas sobre cuidados de enfermagem à pessoa com doença vascular

O Serviço de Especialidades Cirúrgicas da ULS Lezíria apresentou na terça-feira, 20 de Maio, o “Manual de Boas Práticas – Cuidados de Enfermagem à Pessoa com Doença Vascular”, elaborado pela equipa de enfermagem como ferramenta para melhorar os cuidados prestados. Madalena Cruz, enfermeira-chefe, abriu a sessão: “é o reflexo de muito trabalho, mas também a concretização de um sonho. Gosto de lançar desafios, e este livro é o reflexo do desafio que lancei à minha equipa há algum tempo”, disse, acrescentando: “obrigada, grande equipa, por caminharmos juntos, com a missão de prestarmos cuidados de saúde de qualidade, sem nunca esquecer o grande propósito que nos move: os nossos doentes”.

A apresentação foi feita pela enfermeira Natércia Afonso, em representação da equipa: “este manual surgiu como uma necessidade sentida pela equipa, principalmente para uniformizar procedimentos e garantir cuidados com maior qualidade e segurança para o doente”, vincou. Segundo explicou, o documento baseia-se em evidência científica e destina-se a enfermeiros em funções, integração e estudantes. “Queremos dedicar este manual a todos os enfermeiros que exercem com perícia a profissão de enfermagem em contexto da prática e que fazem desta uma arte cujo principal instrumento é a dedicação e o carinho pela vida humana”, destacou.

O manual estará disponível em formato digital. Em Junho de 2024 foi apresentado o “Manual de Boas Práticas – Cuidados de Enfermagem à Pessoa com Doença Urológica”, também elaborado pelo Serviço de Especialidades Cirúrgicas da ULS Lezíria.