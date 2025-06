Azambuja apoia compra de ambulância para os Bombeiros de Alcoentre

Câmara de Azambuja vai financiar com 30 mil euros a compra de uma ambulância com custo estimado na ordem dos 65.750 euros.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre vai receber um apoio de 30 mil euros da Câmara de Azambuja para a aquisição de uma ambulância. O apoio extraordinário foi aprovado na última reunião do executivo municipal e o protocolo assinado no dia 21 de Maio, pelo presidente da câmara, Silvino Lúcio, e pelo presidente da direcção dos Bombeiros de Alcoentre, Luís de Sousa.

Tendo o estatuto de utilidade pública que a equipara às IPSS, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre apresentou o pedido ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio às IPSS e Equiparadas do Concelho de Azambuja. A candidatura visa o reforço dos meios de socorro da associação, através da aquisição de uma nova ambulância, viatura com o custo estimado na ordem dos 65.750 euros.