Carro ficou sem rodas no parque junto à estação ferroviária de Santarém

Ladrões voltaram a causar estragos em veículos de utentes dos caminhos de ferro, apesar do parque situado na Ribeira de Santarém ter vídeo-vigilância.

Um automóvel ligeiro, um Peugeot 207, ficou sem as quatro rodas quando estava estacionado no parque situado nas traseiras da estação ferroviária de Santarém, na Ribeira de Santarém, usado habitualmente por utentes da ferrovia. O caso aconteceu no dia 15 de Maio, entre as 06h40 e as 18h20, e até à data não houve qualquer desenvolvimento, disse o dono ao nosso jornal.

O prejuízo estimado pelo proprietário, residente em Santarém e que solicitou reserva de identidade, anda entre os 800 e os 1.000 euros, tendo em conta que os pneus estavam novos e o veículo estava equipado com jantes especiais. Ao regressar do trabalho, o dono do automóvel deparou-se com a viatura sem rodas. A PSP foi chamada ao local e fez a recolha de elementos no sentido de tentar identificar os intervenientes. A Câmara de Santarém também foi informada do sucedido. “Sei que a zona tem câmaras de vídeo-vigilância e pela direcção das mesmas parece-me que era possível perceber algo, mas não posso afirmar”, disse o queixoso a O MIRANTE.

O lesado era utilizador diário do parque nas traseiras da estação, mas diz que agora adoptou por outra opção para deixar o carro. Foi a primeira vez que lhe aconteceu algo nesse parque específico, que já utilizava desde 2011. Em 2018 também lhe partiram um espelho retrovisor do lado direito, mas no estacionamento que fica do lado direito quando se desce para a estação de comboios, acrescentou.