Luís Albuquerque com a comitiva da cidade francesa de Le Plessis-Trévise. fotoDR

Comitiva de Le Plessis-Trévise visita Ourém

Relação de Ourém com o município de Le Plessis-Trévise nasceu fruto do acordo de geminação celebrado entre as duas cidades que completa 33 anos em 2025.