Grupo de Atletismo de Fátima tem nova viatura com apoio municipal

O Grupo de Atletismo de Fátima apresentou na quinta-feira, 22 de Maio, a nova viatura da associação que vem responder a uma necessidade identificada no transporte de atletas. Esta viatura foi adquirida com recurso ao programa municipal que apoia a aquisição de veículos pelas instituições e associações do concelho.

O presidente do Grupo de Atletismo de Fátima, Miguel Coelho, acompanhado de mais elementos da direcção e atletas do clube, recebeu o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, para a apresentação formal da viatura e a respectiva bênção. Miguel Coelho agradeceu o apoio camarário fundamental para a concretização deste investimento que colmata uma das lacunas do grupo. O presidente da câmara municipal destacou a atribuição de mais este apoio, lembrando que ao abrigo do programa municipal já foram adquiridas cerca de 50 viaturas. Luís Miguel Albuquerque referiu ainda que a autarquia está a desenvolver os procedimentos necessários para concretizar a substituição do piso da pista de atletismo, além do processo relacionado com a construção de dois campos de futebol sintéticos, bancada e balneários do Complexo Desportivo de Fátima.