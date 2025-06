IX Festa do Emigrante em Ourém vai contar com apoio municipal

A Festa do Emigrante é um evento de cariz solidário já enraizado na programação municipal de Ourém, com organização da Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda. O evento dedicado aos emigrantes é um momento de encontros que tem registado grande adesão e permite angariar fundos para apoiar a Secção de Bombeiros de Freixianda.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Ourém aprovou uma proposta de protocolo a firmar com a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda que vai permitir a atribuição de um apoio financeiro para apoiar a iniciativa. A proposta foi aprovada na reunião de câmara de 19 de Maio e define um apoio financeiro até ao valor de sete mil euros, destinado a apoiar a contratação de artistas musicais para este grande evento que ocorrerá em Agosto próximo.