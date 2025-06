Nova residência de estudantes do ISLA Santarém no próximo ano lectivo

Instituição de ensino superior está a requalificar e remodelar um edifício no centro histórico de Santarém para alojar alunos.

O ISLA Santarém vai disponibilizar já no próximo ano lectivo uma nova residência para estudantes no centro histórico da cidade, num imóvel actualmente em obras junto à Igreja de São João do Alporão. A instituição de ensino superior, com estatuto de instituto politécnico, revelou recentemente que os estudantes do ISLA Santarém vão ter ao seu dispor, a partir do ano lectivo 2025-26, de uma nova residência. “A pensar no bem-estar dos seus estudantes e na sua integração plena na vida académica e da comunidade, o ISLA Santarém prepara-se para inaugurar uma nova residência de estudantes, situada no centro histórico da cidade, com condições modernas e acessíveis. Esta infraestrutura contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos estudantes deslocados e internacionais, fortalecendo a atractividade da instituição e o seu compromisso com a inclusão e a equidade no acesso ao ensino superior”, divulgou o ISLA Santarém.