ULS Lezíria aposta na inovação com novo sistema de rastreabilidade

Projecto reduz o consumo de papel, protege o ambiente e aumenta a capacidade de resposta da ULS.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu início a um projecto inovador que visa reforçar a segurança dos doentes, optimizar recursos e promover a sustentabilidade ambiental. A reunião de arranque decorreu a 7 de Maio, marcando o início da sua implementação. Intitulado “Implementação de sistema informático de gestão e rastreabilidade de Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo”, o projecto pretende modernizar os processos da Unidade de Esterilização, através da digitalização e registo informatizado de todo o ciclo de reprocessamento dos dispositivos médicos de uso múltiplo. Este sistema assegura rastreabilidade, maior eficiência e segurança, refere a instituição em comunicado.

A Unidade de Esterilização da ULS Lezíria assume um papel determinante na segurança dos doentes e na sustentabilidade das unidades de saúde, ao rentabilizar recursos e criar valor com práticas de gestão sustentáveis. Alinhado com o Plano Nacional de Saúde 2021-2030, o projecto reduz o consumo de papel, protege o ambiente e aumenta a capacidade de resposta da ULS, garantindo a disponibilidade atempada dos dispositivos para os cuidados de saúde. A implementação será faseada e abrangerá todos os serviços da ULS Lezíria, incluindo hospitais e cuidados de saúde primários. O arranque está previsto para a segunda quinzena de Julho. A equipa de projecto inclui profissionais de diferentes áreas. Com este investimento, a ULS Lezíria reforça o seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e qualidade dos cuidados prestados.