Urgência Médico-Cirúrgica da ULS Médio Tejo inaugurada num investimento de 3,6 milhões

O Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, estrutura que integra a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), inaugurou o seu novo e completamente renovado Serviço de Urgência. A cerimónia, realizou-se no dia 29 de Maio, e contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins. A Urgência estará em pleno funcionamento após a cerimónia protocolar de inauguração.

A obra de beneficiação e ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Abrantes representa um investimento total de 3,6 milhões de euros, reafirmando o compromisso da ULS Médio Tejo com a melhoria contínua das infraestruturas e a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população da região. A empreitada decorreu dentro dos prazos estabelecidos, sem constrangimentos e mantendo a prestação de cuidados de saúde à população.

O projecto visou a reorganização e a modernização profunda do espaço existente. A urgência expandiu-se para a área anteriormente destinada às Consultas Externas, que foram realocadas para um piso superior. Com esta empreitada, foi optimizado o fluxo de atendimento e proporcionando um ambiente mais moderno e acolhedor para utentes e profissionais de saúde. O novo Serviço de Urgência aumenta significativamente a capacidade de resposta e acolhimento aos utentes, estando agora equipado com 19 postos de atendimento dedicados à urgência médica, 12 espaços de atendimento afectos à urgência cirúrgica e duas amplas salas de reanimação e emergência.

A Urgência do Hospital de Abrantes mais do que duplica a sua área de prestação de cuidados de saúde e passa a dispor de quartos individuais e de isolamento, essenciais para a segurança e privacidade dos doentes. “Esta inauguração representa um novo capítulo na história do Hospital de Abrantes”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo. “Com este investimento, garantimos instalações de vanguarda e uma capacidade de resposta acrescida, essenciais para enfrentar os desafios de saúde da nossa comunidade com a excelência que merece”, sublinha o responsável.