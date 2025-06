Vandalizados passadiços junto ao rio Almonda

Estruturas em madeira junto às margens do Almonda, em Torres Novas, foram partidas e arrancadas.

Os passadiços nas margens do Rio Almonda, em Torres Novas, foram vandalizados no fim-de-semana de 17 e 18 de Maio. O cenário mostrava várias estruturas de madeira partidas que tinham sido colocadas durante a obra de reabilitação das margens do rio com o objectivo de aproximar a população daquele espaço.

O acto de vandalismo foi denunciado pelo vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade, na sua página de Facebook. “Neste fim-de-semana alguém destruiu o que é de todos nós. Uma obra de reabilitação das margens do rio Almonda, que permitiu a aproximação da população ao rio, foi vandalizada”, disse o autarca. Na segunda-feira, 19 de Maio, o município deu início às obras de recuperação da zona danificada, fez saber o vereador.