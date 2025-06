Cartaxo Sessions de volta ao Centro Cultural do Cartaxo

A Cartaxo Sessions, juntamente com a Câmara do Cartaxo, vai proporcionar no Centro Cultural uma noite dedicada ao doom, sludge, ambiente e ao darkwave, industrial, electrónico a 13 de Junho, uma sexta-feira. As bandas convidadas são LÖBO e NECRO. Como já é tradição, o evento conta com o Psych Market, onde empreendedores e artistas terão os seus produtos à disposição. Os bilhetes para os concertos têm o valor de cinco euros.

LÖBO é um trio composto por Pedro H. Barceló (guitarra e baixo), João Vairinhos (bateria, percussão e programação) e Ricardo Remédio (sintetizadores, baixo Moog e electrónica). NECRØ é o mais recente projecto de João Vairinhos, músico com obra editada em nome próprio, mas que também aparece associado a artistas como Hélio Morais (Linda Martini) ou Ricardo Remédio (LÖBO, RA) e bandas como Wildnorthe ou LÖBO. Para colaborar em NECRØ, Vairinhos recrutou Sara Inglês, voz e teclista com quem trabalha nos Wildnorthe.