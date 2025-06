Feira do Livro de Tomar com programação diversificada

A 15ª edição da Feira do Livro de Tomar decorre até 8 de Junho, no Complexo Cultural da Levada, com livros para todos os gostos e também rádio, robótica, literatura infantil ou poesia surrealista. O evento conta com uma programação muito diversificada, procurando abranger um vasto leque de público. Na zona exterior do Complexo Cultural da Levada, com vista sobre o rio Nabão, vai acontecer um conjunto de apresentações de livros e de autores. Outra novidade é a realização de uma actividade especial, intitulada “Livros contra a ignorância e a indiferença”, onde diariamente vai haver um livro em destaque. A Feira do Livro de Tomar é uma iniciativa realizada em parceria entre o Município e a Livraria Nova.