Salgueiro Maia inspira exposição na Igreja de São João de Alporão

O Núcleo Museológico da Igreja de São João de Alporão tem em exibição a exposição de pintura e desenho do artista escalabitano José Quaresma, dedicada a Salgueiro Maia. A mostra ‘Salgueiro Maia e o comboio sem reservas - Entre Castelo de Vide, São Torcato e Santarém’ inclui também trabalhos de desenho e pintura de alunos que frequentam o Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém. O projecto deu ainda origem a um livro que foi apresentado na inauguração, a 28 de Maio, com textos sobre o conceito da mostra e a vida do falecido Capitão de Abril e figura icónica da Revolução dos Cravos. A exposição pode ser visitada até ao dia 22 de Junho, estando prevista ainda a realização de outras duas exposições, em Castelo de Vide e em Coruche, neste último caso com uma extensão à aldeia de São Torcato, em estreita ligação com a Escola-Museu Salgueiro Maia, existente nessa localidade.