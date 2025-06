Série sobre Marquesa de Alorna catapulta Salvaterra de Magos para o pequeno ecrã

Capela do antigo Paço Real de Salvaterra de Magos deverá ser cenário de gravações de uma série televisiva dedicada à vida da Marquesa de Alorna.

O município de Salvaterra de Magos foi contactado pela Ukbar Filmes para apoiar a produção de uma nova série histórica centrada na figura da Marquesa de Alorna, com estreia prevista na RTP1 em 2026. A revelação foi feita pelo presidente da câmara, Hélder Esménio, que confirmou a intenção da produtora de incluir o antigo Paço Real de Salvaterra de Magos como um dos principais cenários da narrativa.

A produção, baseada num livro da escritora portuguesa Maria João Lopo de Carvalho, terá seis episódios de 50 minutos e contará com um orçamento de cerca de três milhões de euros. A série, uma co-produção internacional com envolvimento espanhol, cobrirá o período de 1776 a 1802, época marcante para Salvaterra de Magos, pela relevância que então assumia o Paço Real no reinado de D. Maria I, num contexto de reabilitação pós-terramoto.

A Câmara de Salvaterra de Magos foi abordada para prestar apoio técnico e logístico, sem envolvimento financeiro, sendo apontada a eventual utilização da Capela Real, integrada no antigo complexo do Paço Real, como cenário para algumas cenas, nomeadamente um baptizado. Estão também em análise imagens históricas e recriações feitas pela autarquia e disponíveis no Museu Municipal.

Leonor de Almeida Portugal Lorena e Lencastre, conhecida como Marquesa de Alorna, nasceu em 31 de Outubro de 1750 e destacou-se como poetisa, tradutora, professora e uma das vozes femininas mais relevantes da sua época. A sua vida cruzou-se com momentos cruciais da história, como o terramoto de 1755, as perseguições políticas internas e a Revolução Francesa. Teve uma juventude marcada pela clausura num convento, consequência do escândalo dos Távoras, mas viria a afirmar-se como patrona das artes e precursora da educação feminina em Portugal. Faleceu aos 89 anos. A produtora da série Marquesa de Alorna é a mesma que assinou a série “Rabo de Peixe”.