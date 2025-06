Toy, Jorge Guerreiro e Nelo Ferreira animam festas no Biscainho

As Festas em Honra de São João de Deus regressam ao Biscainho entre 20 e 22 de Junho, com um cartaz que combina nomes populares da música portuguesa, tradições locais e iniciativas para os mais novos. Toy, Jorge Guerreiro, Nelo Ferreira e os Príncipes do Ritmo são os destaques musicais de um programa pensado para todas as gerações. As festividades são organizadas pela Associação Cultural em Honra de São João de Deus Biscainho.

A sexta-feira, 20 de Junho, intitulada como o Dia da Juventude, arranca com a alvorada às 08h00, seguindo-se a inauguração oficial do arraial às 18h30. A partir das 19h00 abre a quermesse e o espaço de artesanato. A noite prossegue com a actuação de China, o espectáculo para crianças e famílias com Tio Tobias e concerto de Toy. A animação continua madrugada dentro com fogo-de-artifício, vacada e a Noite Jovem com DJ Vodzy.

No sábado, Dia do Agricultor, o destaque vai para os concertos de Jorge Guerreiro, às 22h00, e dos Príncipes do Ritmo, com duas actuações, às 21h00 e após o fogo-de-artifício. A música será antecedida por animação com os Fazendeiros del Pop, e a noite termina com DJ 9Leaf e mais uma vacada.

O domingo, Dia do Padroeiro, tem um cariz mais religioso e tradicional. A eucaristia solene está marcada para as 17h00, seguida de procissão pelas ruas da freguesia. O folclore estará em destaque com a actuação do rancho local e a música popular volta a subir ao palco com os concertos de Nelo Ferreira e Marialva. O encerramento das festas está marcado para a meia-noite, com fogo-de-artifício.