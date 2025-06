AFL convoca assembleia-geral na sequência de queixa do Juventude da Castanheira

Clube de Castanheira do Ribatejo contestou que jogos decisivos da última jornada da 3ª divisão distrital não tenham sido jogados à mesma hora.

A direcção da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) convocou uma assembleia-geral para o próximo dia 27 de Junho para, mediante votação dos sócios, decidir como vai ficar na próxima época a 3ª Divisão Distrital de Lisboa. Oito dos clubes desta divisão, incluindo o Juventude da Castanheira, estiveram reunidos com a direcção da AFL no dia 2 de Junho, mas não ficou nada decidido. Recorde-se que o Juventude da Castanheira apresentou queixa na Federação Portuguesa de Futebol a propósito da ultima jornada do campeonato em que o clube acabou por ficar arredado da promoção à 2.ª Divisão devido a um jogo adiado por falta de policiamento. Os regulamentos ditam que os jogos que podem implicar alterações decisivas na tabela, como promoções ou despromoções, devem ser jogados à mesma hora pelos clubes envolvidos.