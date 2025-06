Apoio municipal de 620 mil euros para clubes desportivos do concelho de Santarém

“Agradecemos o empenho de todos os clubes, dirigentes, treinadores, atletas e encarregados de educação, porque investir no desporto é investir na saúde e na qualidade de vida da nossa população”, diz o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD). O autarca destaca ainda que, para além deste apoio funanceiro, está a viver-se “um momento histórico de investimento nas infraestruturas desportivas”, de que são exemplos o início da construção do pavilhão desportivo de Pernes, a requalificação do campo de rubgy da antiga EPC com início para breve, prevendo para as próximas semanas o arranque das empreitadas da Academia de Futebol e do campo relvado da Escola Agrária. Para Junho está também previsto o lançamento do concurso público para melhorias no campo de futebol da Ribeira de Santarém.