Triatleta do Clube de Natação de Torres Novas no top 10 da Europa

Cassilda Carvalho, triatleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), alcançou o sétimo lugar na Taça da Europa de Triatlo em juniores, que se realizou em Olsztyn, na Polónia. A atleta realizou um bom primeiro segmento composto por 750 metros de natação e andou sempre integrada no grupo que liderou o segundo segmento com 20 quilómetros de ciclismo, ficando a decisão da prova para o último segmento, os cinco quilómetros de corrida.

Catarina Santos também representou a selecção nacional de triatlo em juniores, e esteve em bom plano, terminando dentro do Top 15 esta Taça da Europa realizada na Polónia. No sector masculino, mas em elites, Vasco Canadas foi 46º classificado.