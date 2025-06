Cartaxo em destaque na Feira Nacional de Agricultura

Cartaxo levará os seus vinhos à Feira de Agricultura em Santarém, a gastronomia e o folclore.

O pavilhão da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) na Feira Nacional de Agricultura em Santarém vai receber os seus onze municípios. No domingo, 8 de Junho, é o dia do Cartaxo com a presença da Adega do Cartaxo, Casal do Conde e Sublime Palato para promoção dos vinhos do concelho. Da freguesia de Pontével, estarão presentes Os Quarentões, comissão que organiza as festas e que leva as famosas caspiadas, um bolo em forma de couve que já é marca registada.

À tarde, o chefe Tiago Gaspar vai cozinhar ao vivo e preparar um ensopado de borrego com couve avinagrada e agridoce de pera rocha. Terminada a degustação, será o Rancho Folclórico de Vale da Pinta a honrar as tradições etnográficas do concelho. A Feira Nacional de Agricultura decorre de 7 a 15 de Junho no Centro Nacional de Exposições (CNEMA).