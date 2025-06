Dia de Santarém na Feira de Agricultura é a 13 de Junho

O Dia do Município de Santarém na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo está agendado para 13 de Junho, uma sexta-feira. A Câmara de Santarém vai oferecer 30 mil bilhetes, numa aposta que segundo o presidente da autarquia, pretende mobilizar os escalabitanos em torno do evento e das tradições escalabitanas. O município promete muitas surpresas no stand de Santarém, que vai estar montado perto da zona da restauração e das tasquinhas.

O município vai mobilizar as escolas do concelho de Santarém levando à Feira Nacional de Agricultura mais de 1300 crianças. João Leite considera ser muito importante que os mais novos percebam desde cedo a importância da agricultura e dos alimentos e reforcem laços com esse grande evento que marca o calendário anual da cidade.