Alteração ao trânsito em Torres Novas leva condutores ao desespero

Com a empreitada que prometia melhorias na circulação rodoviária entre Torres Novas e Riachos veio uma alteração ao trânsito que está a deixar os condutores com os nervos em franja: a implantação de traço contínuo (que não permite ultrapassagens) em cerca de sete quilómetros de estrada sem curvas, desde a Avenida do Bom Amor, e numa zona onde é elevado o tráfego de veículos pesados de mercadorias e de máquinas agrícolas. “É uma vergonha! Andámos ano e meio a sofrer com as obras para agora dar nisto”, queixa-se o taxista Francisco Ferreira que viaja muitas vezes com “o tempo contado”.

“Se tenho um serviço em Torres Novas e depois aparece outro no Entroncamento, naturalmente, se tenho um tractor à frente vou precisar de ultrapassar para não o perder. Mas agora não posso, mesmo havendo boas condições de visibilidade para ultrapassagem, porque estamos a falar de uma recta”, destaca o taxista que se sente prejudicado no seu trabalho. As reclamações já chegaram à Câmara de Torres Novas que, segundo o vereador com o pelouro do trânsito, João Trindade, as encaminhou para a Infraestruturas de Portugal (IP), empresa pública responsável pela obra e pelas alterações ao traçado. O autarca acrescenta que o município foi responsável por uma obra naquela zona, a da repavimentação da rotunda junto ao Torreshopping, mas que nada tem a ver com a obra que implicou a mudança de traço descontínuo para contínuo. O MIRANTE pediu esclarecimentos à IP mas não obtivemos resposta até à data de fecho desta edição.