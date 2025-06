Apanhados a conduzir sem carta na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

A PSP de Vila Franca de Xira deteve dois homens por conduzirem sem carta. Um deles foi apanhado na freguesia da Póvoa de Santa Iria, dia 24 de Maio. Na sequência de uma acção de fiscalização rodoviária a PSP abordou o condutor de 39 anos, que confirmou que não tinha habilitação legal para conduzir.

No dia seguinte, no Forte da Casa, a PSP deteve um homem de 25 anos pelos mesmos motivos. Quando questionado pelas autoridades disse que apenas possuía licença de aprendizagem. Os detidos foram notificados para comparecerem nos serviços do Tribunal de Vila Franca de Xira.