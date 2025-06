Filha de Ribeiro Telles envolvida em novo acidente de viação em Coruche

Graça Ribeiro Telles, filha do antigo cavaleiro tauromáquico João Palha Ribeiro Telles, esteve envolvida no domingo, 1 de Junho, num acidente de viação em Coruche. A viatura onde seguia Graça Ribeiro Telles era conduzida pelo marido, João Caldeira, tendo colidido com um motociclo, provocando ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da moto. Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Municipais de Coruche e transportados para o Hospital Distrital de Santarém, de onde tiveram alta no próprio dia.

Graça Ribeiro Telles, carinhosamente tratada por “Xinha” no seio familiar e pelos amigos, volta assim a enfrentar um episódio traumático na estrada, menos de sete meses após o acidente de 13 de Novembro do ano passado. Nessa altura, da colisão rodoviária resultou a morte do seu filho de apenas dois meses e deixou sequelas graves em duas das suas filhas.

A nova ocorrência, embora sem consequências graves, reacende a memória de um período difícil vivido pela família, fortemente ligada à tradição tauromáquica nacional e muito acarinhada na região. A GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do acidente.