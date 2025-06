Injuriou polícias em VFX e acabou detido

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A PSP deteve um homem de 56 anos em Vila Franca de Xira por injúrias às autoridades. No dia 25 de Maio a polícia foi chamada para a resolução de uma ocorrência na cidade e foram recebidos pelo suspeito com ofensas dirigidas aos agentes. O detido foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.